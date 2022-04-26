طيران الإمارات توسع عملية تجديد أسطولها وسط تأخير في التسليمات الجديدة

قال رئيس العمليات التجارية في طيران الإمارات اليوم الثلاثاء، إن الشركة ستجدد أسطولها الحالي بصورة أكبر مما كان مخططا له في السابق، حيث تواجه شركة الطيران تأخيرا في تسليمات طائرات بوينغ جديدة وتسعى للحصول على تطمينات بشأن مخاوف تتعلق بطائرات إيرباص إيه 350 كانت قد طلبت شراءها بالفعل.

وتنفق شركة الطيران الخليجية أكثر من مليار دولار على تجديد الأسطول الذي يتضمن تركيب مقصورة اقتصادية متميزة جديدة.

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وقال عدنان كاظم للصحافيين في دبي، إن طيران الإمارات ستجدد الآن 120 طائرة من أسطولها الحالي من طائرات إيه 380 و777، ارتفاعا من 105 طائرات كانت الشركة قد أعلنت عن تجديدها سابقا.

وسيتم تحديث 67 طائرة من طراز إيه 380، ارتفاعا من 52 تم الإعلان عنها في البداية، بينما لم يتغير عدد طائرات 777 التي سيتم تجديدها والبالغ 53.

وقال كاظم إن طيران الإمارات كانت تخطط دائما لتجديد بعض طائراتها القديمة، لكن الشركة ستشغل الآن المزيد من الطائرات القديمة لفترة أطول من أجل "سد فجوة" تأخير التسليم.

وأضاف أن طيران الإمارات ما زالت تجري محادثات مع بوينغ بشأن تأخير برنامج طائرات 777 إكس، دون تقديم مزيد من التفاصيل. وقالت طيران الإمارات إنها تتوقع الآن تسليم أول طائرة 777 إكس في عام 2025، أي بعد خمس سنوات من الموعد المقرر في الأصل.

ومن المنتظر أيضا أن تبدأ في استلام طائرات 787 دريملاينر، على الرغم من أن شركة بوينغ أخرت عمليات التسليم للعملاء لعدة أشهر بسبب عيوب هيكلية.

كما تسعى طيران الإمارات للحصول على تطمينات من شركة إيرباص بأن طائرات إيه 350 التي طلبتها، والتي من المقرر أن يبدأ تسليمها العام المقبل، لن تواجه نفس مشاكل السطح التي سجلتها الخطوط الجوية القطرية.

ورفض كاظم التعليق على هذه المحادثات.