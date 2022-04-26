نمو أرباح بنك "ساب" الفصلية 3.5% إلى مليار ريال

أعلن البنك السعودي البريطاني "ساب" نمو أرباحه الفصلية 3.5%، في الربع الأول من 2022، إلى 1.004 مليار ريال، مقابل 970 مليون ريال، في الربع الأول من 2021.

وارتفعت الأرباح على أساس فصلي بنسبة 135%، حيث كانت في الربع السابق 427 مليون ريال.

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وذكر البنك أن ارتفاع صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل للفترة المنتهية في 31 مارس 2022م بنحو 27 مليون ريال نتيجة ارتفاع دخل العمليات وكذلك ارتفاع الحصة في أرباح الشركات الزميلة. قابل هذا جزئيًا ارتفاع مخصص خسائر الائتمان المتوقعة وإجمالي مصاريف العمليات.

كما ارتفع دخل العمليات نتيجة ارتفاع دخل أرباح صرف عملات، دخل الأدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل، دخل الأتعاب والعمولات وكذلك مكاسب الأدوات المالية الغير مدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل، قابل هذا جزئيا انخفاض دخل العمليات الأخرى وكذلك انخفاض مكاسب ادوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر.

وارتفع إجمالي مصاريف العمليات نتيجة ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية وارتفاع رواتب ومصاريف الموظفين، وقابل هذا جزئيًا انخفاض مصاريف الاستهلاك والاطفاء والإيجار ومصاريف المباني.

وحول أسباب القفزة في أرباحه مقارنة بأرباح الربع السابق، قال البنك إن هذا يعود لارتفاع صافي الدخل نتيجة انخفاض مخصص خسائر الائتمان وإجمالي مصاريف العمليات بالإضافة إلى ارتفاع دخل العمليات وكذلك ارتفاع الحصة في أرباح الشركات الزميلة. وقابل هذا جزئيًا انخفاض صافي دخل العمولات الخاصة.

وارتفع دخل العمليات نتيجة ارتفاع دخل الأتعاب والعمولات، دخل الأدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل، دخل العمليات الأخرى وكذلك أرباح صرف العملات. وقابل هذا جزئيا انخفاض مكاسب الأدوات المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل بالإضافة إلى انخفاض صافي دخل العمولات الخاصة.

وانخفض إجمالي مصاريف العمليات نتيجة انخفاض رواتب ومصاريف الموظفين ومصاريف الاستهلاك والإطفاء والإيجار ومصاريف المباني، وقابل هذا جزئيًا ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية.