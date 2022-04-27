أرباح أكبر شركة للمدفوعات الإلكترونية في العالم تفوق التوقعات
مدفوعة بانتعاش إنفاق المستهلكين بعد انحسار قيود "كوفيد-19"
أعلنت شركة فيزا عن أرباح فصلية فاقت توقعات السوق، مدفوعة بانتعاش إنفاق المستهلكين بعد انحسار قيود "كوفيد-19" حول العالم.
وقالت أكبر شركة للمدفوعات الإلكترونية في العالم، إن أحجام المدفوعات ارتفعت 17% في الربع الثاني من سنتها المالية، في حين سجلت أحجام المدفوعات عبر الحدود قفزة بلغت 38%.
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وزادت الأرباح إلى 3.6 مليار دولار، أو 1.7 دولار للسهم، من 3 مليارات دولار، أو 1.38 دولار للسهم، قبل عام.
وكان محللون توقعوا في المتوسط رقما عند 1.65 دولار للسهم.
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