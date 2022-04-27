أرباح "زجاج" ترتفع 260% إلى 35.3 مليون ريال في الربع الأول
بسبب أرباح الشركات الزميلة وزيادة الإيرادات
ارتفع صافي أرباح شركة الصناعات الزجاجية الوطنية "زجاج" بنسبة 260.2% في الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى نحو 35.3 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 9.8 مليون ريال أرباحها في الربع المماثل من 2021.
وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح "زجاج" بنسبة 201.7% في الربع الأول من 2022، مقارنة بصافي ربح 11.7 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة في الربع الرابع من 2021.
وقالت "زجاج" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن ارتفاع صافي الربح في الربع الأول من 2022، على أساس سنوي، يعود إلى زيادة حصة الأرباح من الشركات الزميلة العاملة في قطاع الزجاج المسطح، وزيادة الإيرادات والربح التشغيلي في نشاط العبوات الزجاجية.
وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 28.6% في الربع الأول من 2022، إلى نحو 28.3 مليون ريال، مقارنة بنحو 22 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.
فيما ارتفع الربح التشغيلي إلى 1.1 مليون ريال في الربع الأول من 2022، مقارنة بنحو 200 ألف ريال في الربع المماثل من 2021، بزيادة 450%.
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