.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أرباح "زجاج" ترتفع 260% إلى 35.3 مليون ريال في الربع الأول

  • الخط
شركة الصناعات الزجاجية الوطنية
شركة الصناعات الزجاجية الوطنية "زجاج"
سوق السعودية

أرباح "زجاج" ترتفع 260% إلى 35.3 مليون ريال في الربع الأول

بسبب أرباح الشركات الزميلة وزيادة الإيرادات

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

ارتفع صافي أرباح شركة الصناعات الزجاجية الوطنية "زجاج" بنسبة 260.2% في الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى نحو 35.3 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 9.8 مليون ريال أرباحها في الربع المماثل من 2021.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح "زجاج" بنسبة 201.7% في الربع الأول من 2022، مقارنة بصافي ربح 11.7 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة في الربع الرابع من 2021.

وقالت "زجاج" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن ارتفاع صافي الربح في الربع الأول من 2022، على أساس سنوي، يعود إلى زيادة حصة الأرباح من الشركات الزميلة العاملة في قطاع الزجاج المسطح، وزيادة الإيرادات والربح التشغيلي في نشاط العبوات الزجاجية.

ارتفاع أرباح مصرف الراجحي في الربع الأول 23.9% لـ4.1 مليار ريال شركات سوق السعودية ارتفاع أرباح مصرف الراجحي في الربع الأول 23.9% لـ4.1 مليار ريال

وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 28.6% في الربع الأول من 2022، إلى نحو 28.3 مليون ريال، مقارنة بنحو 22 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

فيما ارتفع الربح التشغيلي إلى 1.1 مليون ريال في الربع الأول من 2022، مقارنة بنحو 200 ألف ريال في الربع المماثل من 2021، بزيادة 450%.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية 360 | مدير تويتر: لا توجد خطط لتسريح العاملين في الوقت الحال العربية 360 | مدير تويتر: لا توجد خطط لتسريح العاملين في الوقت الحال
اكتشف المزيد