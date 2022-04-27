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نمو أرباح مصرف الإنماء في الربع الأول 28.5% إلى 824.7 مليون ريال

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مصرف الإنماء مناسبة
فرع تابع لمصرف الإنماء
سوق السعودية

نمو أرباح مصرف الإنماء في الربع الأول 28.5% إلى 824.7 مليون ريال

المصرف أرجعها لارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 12.5%

دبي - العربية.نت

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ارتفع صافي أرباح مصرف الإنماء بنسبة 28.5% في الربع الأول من 2022، لتصل إلى 824.7 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح نحو 641.8 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح المصرف بنسبة 33.2% مقارنة بصافي ربح نحو 619.1 مليون ريال في الربع الرابع من 2021.

وقال مصرف الإنماء في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن ارتفاع صافي الربح في الربع الأول من 2022، على أساس سنوي، جاء نتيجة ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 12.5% ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي دخل التمويل والاستثمار، ودخل الاستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل، ودخل تحويل العملات، والدخل من العمليات الأخرى، قابل ذلك انخفاض طفيف في الدخل من رسوم الخدمات المصرفية.

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وأضاف أنه في المقابل حافظ المصرف على نفس مستوى إجمالي مصاريف العمليات مقارنة بالربع المماثل من العام السابق نتيجة انخفاض مصروف خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 29% قابل ذلك ارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية ومصاريف رواتب الموظفين.

تفاصيل نتائج مصرف الإنماء التي أعلنها صباح اليوم في
تفاصيل نتائج مصرف الإنماء التي أعلنها صباح اليوم في
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