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أرباح "معادن" ترتفع 185% في الربع الأول إلى 2.17 مليار ريال

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شركة التعدين العربية السعودية معادن
شركة التعدين العربية السعودية "معادن"
سوق السعودية

أرباح "معادن" ترتفع 185% في الربع الأول إلى 2.17 مليار ريال

ارتفعت قيمة مبيعات الشركة بنسبة 63.56% إلى نحو 8.91 مليار ريال

دبي - العربية.نت

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ارتفع صافي أرباح شركة التعدين العربية السعودية "معادن" بنسبة 185.3% في الربع الأول من 2022، إلى نحو 2.17 مليار ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 761.16 مليون ريال أرباحها في الربع الأول من 2021.

وعلى أساس ربعي، ارتفعت أرباح "معادن" بنسبة 3.91% مقارنة بصافي ربح نحو 2.09 مليار ريال في الربع الرابع من 2021.

وقالت "معادن" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن ارتفاع صافي الربح خلال الربع الأول من 2022، على أساس سنوي، يعود إلى 4 عوامل، هي ارتفاع متوسط أسعار البيع المحققة لكافة المنتجات ماعدا منتجات المعادن الصناعية، وارتفاع صافي الربح للمشاريع المشتركة العائدة لشركة "معادن"، وارتفاع الدخل من ودائع لأجل، بالإضافة إلى انخفاض تكلفة التمويل بنسبة 5%.

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ارتفعت قيمة مبيعات الشركة بنسبة 63.56% في الربع الأول من 2022، إلى نحو 8.91 مليار ريال، مقارنة بنحو 5.45 مليار ريال في الربع الأول من 2021.

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