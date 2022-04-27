أرباح "معادن" ترتفع 185% في الربع الأول إلى 2.17 مليار ريال

ارتفع صافي أرباح شركة التعدين العربية السعودية "معادن" بنسبة 185.3% في الربع الأول من 2022، إلى نحو 2.17 مليار ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 761.16 مليون ريال أرباحها في الربع الأول من 2021.

وعلى أساس ربعي، ارتفعت أرباح "معادن" بنسبة 3.91% مقارنة بصافي ربح نحو 2.09 مليار ريال في الربع الرابع من 2021.

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وقالت "معادن" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن ارتفاع صافي الربح خلال الربع الأول من 2022، على أساس سنوي، يعود إلى 4 عوامل، هي ارتفاع متوسط أسعار البيع المحققة لكافة المنتجات ماعدا منتجات المعادن الصناعية، وارتفاع صافي الربح للمشاريع المشتركة العائدة لشركة "معادن"، وارتفاع الدخل من ودائع لأجل، بالإضافة إلى انخفاض تكلفة التمويل بنسبة 5%.

ارتفعت قيمة مبيعات الشركة بنسبة 63.56% في الربع الأول من 2022، إلى نحو 8.91 مليار ريال، مقارنة بنحو 5.45 مليار ريال في الربع الأول من 2021.