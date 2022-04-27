أرباح "نماء للكيماويات" تقفز 235% إلى 33.4 مليون ريال في الربع الأول 

قفزت أرباح شركة نماء للكيماويات خلال الربع الأول من العام الجاري، بأكثر من 235% إلى 33.4 ملايين ريال، مقارنة بأرباح قدرها 10 ملايين ريال سجلتها الشركة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك وفق النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 مارس 2022.

أوضحت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، أن سبب زيادة الأرباح خلال الربع الأول من 2022 مقارنة مع الربع نفسه من العام السابق يعود إلى ارتفاع متوسط هوامش ربح بيع المنتجات النهائية، انخفاض المصاريف العمومية والإدارية، فضلا عن انخفاض مصاريف التمويل.

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وأضافت أنه تم تحقيق إيرادات أخرى غير متكررة بسبب التخلص من خردة بمبلغ قدرة 2.1 مليون ريال.

وبينت أن ذلك جاء على الرغم من انخفاض في كمية مبيعات المنتجات النهائية.

وأرجعت الشركة سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع الربع السابق إلى ارتفاع متوسط هوامش ربح بيع المنتجات النهائية، وانخفاض المصاريف العمومية والإدارية، إضافة إلى انخفاض مصاريف التمويل.