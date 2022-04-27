ارتفاع أرباح مصرف الراجحي في الربع الأول 23.9% لـ4.1 مليار ريال
مخصص خسائر الائتمان ارتفع إلى 578 مليون ريال
أعلن مصرف الراجحي ارتفاع أرباحه الفصلية 23.9%، في الربع الأول من 2022، إلى 4.1 مليار ريال، مقابل 3.3 مليار ريال، في الربع الأول من 2021.
وعلى أساس فصلي ارتفعت الأرباح بنسبة 3%، حيث كانت في الربع السابق 4 مليارات ريال.
وذكر المصرف أن صافي الدخل ارتفع نتيجة ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 17% ويعود ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع صافي دخل التمويل والاستثمار والدخل من رسوم الخدمات البنكية والدخل من العمليات الأخرى والدخل من تحويل العملات الأجنبية.
وفي المقابل ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 5.3% نتيجة ارتفاع في مصاريف رواتب ومزايا الموظفين ومصروف الاستهلاك والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى.
وكشف المصرف عن ارتفاع مخصص خسائر الائتمان من 577 مليون ريال إلى 578 مليون ريال بنسبة 0.2%.
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