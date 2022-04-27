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البنك السعودي للاستثمار يحقق 287 مليون ريال أرباحا في الربع الأول بنمو 34.4%

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البنك السعودي للاستثمار
سوق السعودية

البنك السعودي للاستثمار يحقق 287 مليون ريال أرباحا في الربع الأول بنمو 34.4%

البنك أكد انخفاض في مخصصات خسائر الائتمان

دبي - العربية.نت

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أعلن البنك السعودي للاستثمار ارتفاع أرباحه الفصلية 34.4%، في الربع الأول من 2022، إلى 287 مليون ريال، مقابل 213.5 مليون ريال، في الربع الأول من 2021.

وعلى أساس فصلي ارتفعت الأرباح بنسبة 0.3%، حيث كانت في الربع السابق 286 مليون ريال.

وذكر البنك أن صافي الربح ارتفع بنسبة 34.4% نتيجة الارتفاع في إجمالي دخل العمليات.

كما ارتفع إجمالي دخل العمليات بنسبة 13.6%، والذي نتج بشكل رئيسي من الارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة، القيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر، مكاسب من سندات الدين والمدرجة بقيمتها العادلة من خلال بنود الدخل الشامل، دخل أتعاب خدمات بنكية وأرباح تحويل عملات أجنبية، قابله انخفاض في دخل عمليات أخرى.

وقال البنك السعودي للاستثمار إن إجمالي مصاريف العمليات ارتفعت بنسبة 3.8% نتجت بشكل رئيسي من الارتفاع في مصاريف عمومية وإدارية أخرى، رواتب ومصاريف الموظفين، إيجار ومصاريف مباني واستهلاك وإطفاء، قابله انخفاض في مخصصات خسائر الائتمان والخسائر الأخرى.

تفاصيل نتائج البنك السعودي للاستثمار التي أعلنها صباح اليوم في
تفاصيل نتائج البنك السعودي للاستثمار التي أعلنها صباح اليوم في
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