انخفاض أرباح أسمنت القصيم الفصلية 75% لـ25 مليون ريال

تراجعت أرباح شركة أسمنت القصيم الفصلية 75% إلى 25 مليون ريال، في الربع الأول من 2022، مقابل 100.8 مليون ريال في الربع الأول من 2021.

ساس فصلي تراجعت الأرباح بنسبة 25.8%، حيث كانت في الربع السابق 33.8 مليون ريال.

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وبلغت قيمة الأرباح التشغيلية للشركة 18.8 مليون ريال، مقابل 103.9 مليون ريال، بنسبة تراجع 75.6%.

وقالت أسمنت القصيم إن سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق يرجع إلى الارتفاع في المصروفات العمومية والإدارية والانخفاض في الإيرادات الأخرى، وذلك على الرغم من التحسن في قيمة المبيعات.

وأرجعت الشركة انخفاض أرباحها خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى انخفاض قيمة وكمية المبيعات.