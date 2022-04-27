.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

انخفاض أرباح أسمنت القصيم الفصلية 75% لـ25 مليون ريال

  • الخط
أسمنت القصيم
أسمنت القصيم
سوق السعودية

انخفاض أرباح أسمنت القصيم الفصلية 75% لـ25 مليون ريال

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تراجعت أرباح شركة أسمنت القصيم الفصلية 75% إلى 25 مليون ريال، في الربع الأول من 2022، مقابل 100.8 مليون ريال في الربع الأول من 2021.

ساس فصلي تراجعت الأرباح بنسبة 25.8%، حيث كانت في الربع السابق 33.8 مليون ريال.

وبلغت قيمة الأرباح التشغيلية للشركة 18.8 مليون ريال، مقابل 103.9 مليون ريال، بنسبة تراجع 75.6%.

وقالت أسمنت القصيم إن سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق يرجع إلى الارتفاع في المصروفات العمومية والإدارية والانخفاض في الإيرادات الأخرى، وذلك على الرغم من التحسن في قيمة المبيعات.

وأرجعت الشركة انخفاض أرباحها خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى انخفاض قيمة وكمية المبيعات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
أجواء رمضانية بنكهة سورية وسط اسطنبول أجواء رمضانية بنكهة سورية وسط اسطنبول
اكتشف المزيد