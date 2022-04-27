سوق السعودية
تراجع أرباح "أسمنت الشمالية" في الربع الأول 26.7% لـ23.3 مليون ريال
قيمة الأرباح التشغيلية بلغت 29.7 مليون ريال
تراجعت أرباح شركة أسمنت المنطقة الشمالية الفصلية 26.7% إلى 23.3 مليون ريال، في الربع الأول من 2022، مقابل 31.8 مليون ريال في الربع الأول من 2021.
وعلى أساس فصلي، تراجعت الأرباح بنسبة 34%، حيث كانت في الربع السابق 35.4 مليون ريال.
مادة اعلانية
وبلغت قيمة الأرباح التشغيلية للشركة 29.7 مليون ريال، مقابل 36.4 مليون ريال، بنسبة تراجع 18%.
وقالت شركة أسمنت المنطقة الشمالية، إن سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق يعود إلى انخفاض كمية وقيمة المبيعات.
وأرجعت الشركة انخفاض أرباحها خلال الفترة الحالية مقارنة مع الربع السابق إلى الانخفاض في صافي ربح الشركات التابعة بالأردن والعراق.
اقرأ أيضاً
-
الاتحاد الأوروبي يتهم روسيا بالابتزاز بعد قطع الغاز عن بلغاريا وبولندالعدم تسديدهما ثمن الغاز بالروبل غداء عمل
-
أرباح "معادن" ترتفع 185% في الربع الأول إلى 2.17 مليار ريالارتفعت قيمة مبيعات الشركة بنسبة 63.56% إلى نحو 8.91 مليار ريال شركات
-
صدمة جديدة للعملات الرقمية.. 133 مليار دولار حصيلة الخسائر46 شركة ومؤسسة أوروبية طلبت تخفيف القيود التنظيمية العملات المشفرة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية