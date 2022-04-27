تراجع أرباح "أسمنت الشمالية" في الربع الأول 26.7% لـ23.3 مليون ريال

تراجعت أرباح شركة أسمنت المنطقة الشمالية الفصلية 26.7% إلى 23.3 مليون ريال، في الربع الأول من 2022، مقابل 31.8 مليون ريال في الربع الأول من 2021.

وعلى أساس فصلي، تراجعت الأرباح بنسبة 34%، حيث كانت في الربع السابق 35.4 مليون ريال.

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وبلغت قيمة الأرباح التشغيلية للشركة 29.7 مليون ريال، مقابل 36.4 مليون ريال، بنسبة تراجع 18%.

وقالت شركة أسمنت المنطقة الشمالية، إن سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق يعود إلى انخفاض كمية وقيمة المبيعات.

وأرجعت الشركة انخفاض أرباحها خلال الفترة الحالية مقارنة مع الربع السابق إلى الانخفاض في صافي ربح الشركات التابعة بالأردن والعراق.