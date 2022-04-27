تويوتا تحقق ثاني أفضل مبيعات سنوية لها على الإطلاق

تجاوزت شركة تويوتا موتورز، الرقم المستهدف لمبيعاتها للسنة المالية المنتهية في مارس، لتحقيق ثاني أفضل مبيعات سنوية لها على الإطلاق.

وأكدت الشركة أن مبيعاتها قد تجاوزت الـ 903 آلاف سيارة في مارس، ليصل الإجمالي إلى 9.5 مليون سيارة خلال العام المالي السابق.

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يُشار إلى أن الشركة كانت قد أنتجت نحو 8.6 مليون سيارة العام الماضي، وهو ما جاء متماشيا مع التوقعات.