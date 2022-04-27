أرباح "الدار العقارية" ترتفع 27% في الربع الأول

ارتفعت أرباح شركة الدار العقارية بنسبة 27% في الربع الأول من العام الجاري لتصل إلى 688 مليون درهم.

وقالت الشركة إنها سجلت مستوى قياسياً للمبيعات في مشاريعها التطويرية بقيمة 2.2 مليار درهم مع تضمين النتائج القوية لشركة سوديك المصرية، التي استحوذت عليها "الدار" مؤخراً.

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وأكدت الشركة التزامها باستثمار مليار درهم لتوسيع محفظة التعليم.

وكانت "الدار العقارية"، حققت نموا في صافي الربح نسبته 20% خلال العام الماضي مقارنة بعام 2020.

وأوضحت الشركة، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، أن صافي الأرباح بلغت 2.3 مليار درهم في عام 2021، مقابل 1.9 مليار درهم خلال 2020.