"ألفابيت" تكشف عن أرباح أقل من التوقعات للربع الأول

سجلت شركة ألفابيت المالكة لـ"غوغل"، أرباحاً وعائدات أضعف من المتوقع للربع الأول، فيما تراجع السهم بنحو 3% في التعاملات الممتدة.

وبلغت ربحية السهم 24.62 دولاراً مقابل 25.91 دولار متوقعاً، فيما سجلت الإيرادات 68.01 مليار دولار، مقابل 68.11 مليار دولار، وفقاً لمتوسط توقعات محللين "رفينيتيف"، إلا أنها أكبر بنحو 23% عن إيرادات الفترة نفسها من العام الماضي.

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كما جاءت عائدات إعلانات "يوتيوب" عند 6.87 مليار دولار مقابل 7.51 مليار دولار المتوقعة، وفقاً لـ StreetAccount.

وأعلنت الشركة عن عائدات من الإعلانات بلغت 54.66 مليار دولار خلال الربع الأول، مقارنة مع 44.68 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، سوندار بيتشاي، إن تطبيق "يوتيوب شورتس" منافس تيك توك للفيديوهات القصيرة، لديه الآن 30 مليار مشاهدة يومياً، وهو ضعف عدد المشاهدات في الربع السابق، و4 أضعاف ما كان عليه في العام السابق.

وكانت الأعمال السحابية لشركة "غوغل" تتصدر في هذا الربع، حيث نمت بنسبة 44% وتفوقت على التقديرات مع قيام المزيد من المؤسسات الكبيرة بتحويل أعباء عملها بعيداً عن مراكز البيانات الخاصة بها.

ومع ذلك، لايزال قسم الحوسبة السحابية يحقق خسائر، حيث أبلغ عن خسارة تشغيلية قدرها 931 مليون دولار، مقارنة بـ 974 مليون دولار في العام السابق.

وكان سهم "ألفابيت"، انخفض بنسبة 18% هذا العام وحتى إغلاق أمس الثلاثاء.