"السعودية للكهرباء" تتصدر العلامات التجارية الأغلى والأقوى في المنطقة بقطاع الطاقة

حققت الشركة السعودية للكهرباء، إنجازاً جديداً يضاف إلى مجموعة الإنجازات العالمية والإقليمية والمحلية التي حققتها، تمثل في احتلال علامتها التجارية، المركز الأول في قطاع مرافق تحول الطاقة في المنطقة، بالتقرير السنوي لأغلى وأقوى العلامات التجارية في الشرق الأوسط لعام 2021.

وأوضح التقرير أن "السعودية للكهرباء"، تعد العلامة التجارية الأقوى والأكثر قيمة في المنطقة مع تصنيف (AA) وقيمة تبلغ 902 مليون دولار.

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وقد شهدت العلامة التجارية تحولاً رقمياً لربط الاستثمارات الضخمة بالبنية التحتية ذات المستوى العالمي؛ لضمان تجربة متفوقة للعملاء.

وتقدمت علامة "السعودية للكهرباء" على العلامات التجارية الإقليمية القوية مثل "طاقة" وهيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" وغيرها.

يذكر أنه تم هذا العام، توسيع التقرير ليشمل 100 علامة تجارية لأول مرة، مع 9 علامات تجارية لدول الشرق الأوسط تضم: السعودية، والإمارات العربية، وقطر، والكويت، وسلطنة عمان، والبحرين، والأردن، ولبنان، والعراق، حيث كانت العلامات التجارية السعودية الأكثر تمثيلا بـ45 علامة تمثل 56% من إجمالي قيمة العلامة التجارية في الترتيب.

واحتلت الإمارات المرتبة الثانية بـ25 علامة تجارية تمثل علامتها التجارية 36%، وقطر في المرتبة الثالثة بـ12 علامة تجارية بنسبة 11% من إجمالي قيمة العلامة التجارية.