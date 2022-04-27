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انخفاض أرباح "التصنيع" الفصلية 5.64% إلى 309 ملايين ريال

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شركة التصنيع الوطنية
شركة التصنيع الوطنية
سوق السعودية

انخفاض أرباح "التصنيع" الفصلية 5.64% إلى 309 ملايين ريال

عزته إلى تراجع حصة الشركة في أرباح الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة

دبي - العربية.نت

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أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة التصنيع الوطنية للفترة المنتهية في 31 مارس 2022، انخفاض صافي أرباح الشركة بنسبة 5.64% إلى 309 مليون ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بأرباح بلغت 327.5 مليون ريال خلال الفترة نفسها من عام 2021.

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، أن سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الأول من 2022 مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، يعود إلى انخفاض حصة الشركة في ارباح الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة، وذلك نتيجة لارتفاع متوسط تكلفة اللقيم وانخفاض الكميات المباعة لبعض المنتجات، على الرغم من ارتفاع المبيعات نتيجة تحسن متوسط أسعار البيع لمعظم المنتجات.

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وبينت أن سبب انخفاض صافي الربح خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع الربع السابق، يرجع إلى انخفاض المبيعات وحصة الشركة في أرباح الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة وذلك نتيجة لانخفاض متوسط أسعار البيع والكميات المباعة لبعض المنتجات وارتفاع المصاريف العمومية والتسويقية بالرغم من انخفاض مخصص هبوط في قيمة الأصول غير المتداولة ومخصص الزكاة وارتفاع الإيرادات الأخرى.

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