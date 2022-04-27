"حديد عز" تبدأ رحلة خفض أسعار الحديد في مصر

أعلنت شركة "حديد عز" تخفيض سعر طن حديد التسليح تسليم أرض المصنع شامل ضريبة القيمة المضافة من 20 ألف جنيه إلى 19170 جنيها، بقيمة تراجع 830 جنيهاً، بنسبة انخفاض تبلغ نحو 4.15%.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية، أن أسعار الخردة شهدت تصحيحاً أدى إلى انخفاض حاد خلال اليومين الماضيين، إذ انخفض سعر الخردة بنحو 64.23 دولار للطن.

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ووفق البيان، فقد واصل الانخفاض في سعر خام الحديد عالمياً، حيث تراجع بنحو 33 دولاراً للطن، وانخفض كذلك سعر حديد التسليح شبه المصنع "المربعات-البيليت" تصدير روسيا الاتحادية بنحو 60 دولاراً خلال الأيام الماضية.

وأشارت الشركة إلى استمرار انخفاض المربعات الواردة من روسيا بسبب العقوبات الدولية المفروضة عليها وصعوبة تصريف الإنتاج. ولفتت إلى تأثير سعر واردات حديد التسليح شبه المصنع "البيليت" على الإنتاج الوطني بسبب إلغاء المعالجات التجارية السابق اتخاذها.

في السياق ذاته، أعلنت شعبة مواد البناء، أن بعض شركات الحديد بدأت بالفعل خفض الأسعار، مشيرة إلى أن شركات الحديد قد تبدأ رحلة خفض الأسعار أسوة بشركة حديد عز ويتم إعلان الأسعار تباعاً خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أهمية عدم نشر أسعار غير حقيقية في بعض وسائل الإعلام وأن يتم تحرى الدقة.

وكانت أسعار الحديد في مصر قد سجلت ارتفاعات كبيرة على مدار الشهرين الماضيين مع بدء الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تعتبر أوكرانيا منشأ لإنتاج خام الحديد في العالم مما أثر على سلاسل التوريد وحدوث ارتفاعات في الأسعار عالميا.