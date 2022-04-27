"زين" السعودية توقع اتفاق سحب 2.7 مليار ريال من اتفاق تمويل المرابحة الرئيسي

أعلنت شركة "زين" السعودية، قيامها بتوقيع والانتهاء من الاتفاقية التي تسمح بسحب مبلغ 2.77 مليار ريال من إجمالي التمويل المتفق عليه بشروط تجارية أفضل يتم سداده كدفعه واحدة بعد 3 سنوات.

وكشفت "زين" في بيان نشر على "تداول" أن هذا السحب لغرض تسديد تمويل المرابحة الثانوي بمبلغ 2.25 مليار ريال في 28 أبريل 2022 قبل موعد تاريخ استحقاقه الأصلي في يونيو 2022 بالإضافة إلى سداد الدفعة المستحق سدادها في 2022 من القرض الحكومي القائم وبمبلغ 525 مليون ريال.

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وبهذا الإجراء يصبح الرصيد القائم لتمويل المرابحة الرئيسي 6 مليارات ريال.

والاتفاقية التي تم توقيعها تتعلق بإعادة جدولة تمويل المرابحة الرئيسي بقيمة إجمالية تصل إلى 6 مليارات ريال، ولغاية العام 2025 وبشروط تجارية أفضل، والتي أعلنت في 29 سبتمبر 2020.

وتشمل قائمة البنوك المشتركة في هذا التمويل مصرف الراجحي، البنك السعودي الفرنسي، البنك العربي الوطني، بنك الكويت الوطني، البنك الأهلي السعودي (مجموعه سامبا سابقا)، بنك الجزيرة، وبنك الخليج الدولي.

وقد قام البنك العربي الوطني بدور منسق التسهيلات.

وذكرت الشركة أنها قامت بتوحيد تسهيلات المرابحة الخاصة بها تحت تمويل المرابحة الرئيسي بشروط تجارية أفضل، مما سيتيح لها سداد الديون الرئيسية في هذا العام وستعزز التدفقات النقدية لها.