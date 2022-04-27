"سكاتك" النرويجية تصدر سندات خضراء بـ335 مليون دولار لإعادة تمويل مشاريع في مصر

قال مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، إن شركة سكاتك النرويجية أصدرت سندات خضراء لأجل 19 عاما بقيمة 334.5 مليون دولار لإعادة تمويل ستة مشاريع للطاقة الشمسية في أسوان بجنوب مصر.

وأشار مجلس الوزراء في بيان إلى توقيع اتفاقية بموجبها ستقوم شركة "سكاتك" النرويجية وشركاؤها بإعادة تمويل 6 مشروعات مملوكة لهم في موقع "بنبان" للطاقة الشمسية بأسوان، تبلغ طاقتها الإنتاجية 380 ميغا وات، عبر إصدار سندات خضراء.

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من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك" النرويجية تيري بيلسكوج، إن إصدار السندات الخضراء لإعادة تمويل المشروعات المملوكة لـ"سكاتك" وشركائها في موقع "بنبان" يأتي في إطار الاستفادة من مبادرة سندات المناخ، مشيرا إلى أن هذا التمويل يعد الأول من نوعه على مستوى القارة الإفريقية.

وأضاف: "نجحنا في التوصل إلى الاكتتاب بكامل السندات الخضراء التي ستصدرها شركات المشروع من قبل عدد من مؤسسات تمويل التنمية التي تضم: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، ومؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية (DFC)، ومؤسسة تمويل التنمية الهولندية (FMO)، ومؤسسة الاستثمار الألمانية DEG))، جنبًا إلى جنب مع مستثمرين مؤسسيين عالميين من القطاع الخاص".