"مبكو" تربح 92.4 مليون ريال في الربع الأول بزيادة 421%

ارتفع صافي أرباح شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق "مبكو" بنسبة 421.3% في الربع الأول من 2022، إلى نحو 92.39 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 17.72 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

وعلى أساس ربعي تراجع صافي أرباح "مبكو" بنسبة 2.6% في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بصافي ربح نحو 94.8 مليون ريال في الربع الرابع من 2021.

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وقالت "مبكو" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن ارتفاع صافي الربح في الربع الأول من 2022، على أساس سنوي، يعود إلى زيادة الإيرادات بنسبة 52% نتيجة ارتفاع أسعار البيع لجميع منتجات الشركة.

وأضافت أن ذلك يرجع إلى زيادة أسعار منتجات الشركة على مستوى العالم ونتيجة لذلك تم زيادة هامش الربح الإجمالي من 24% إلى 47%.

بلغت إيرادات "مبكو" 305.02 مليون ريال في الربع الأول من 2022، مقارنة بنحو 200.5 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.