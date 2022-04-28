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أرباح "أبوظبي الأول" الفصلية تقفز 107% إلى 5.1 مليار درهم.. الأعلى على الإطلاق

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سوق أبوظبي

أرباح "أبوظبي الأول" الفصلية تقفز 107% إلى 5.1 مليار درهم.. الأعلى على الإطلاق

النتائج جاءت أعلى من توقعات المحللين

دبي - العربية.نت

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قفزت أرباح بنك أبوظبي الأول، بنسبة 107% في الربع الأول من العام الجاري لتصل إلى 5.1 مليار درهم، وهي أعلى أرباح فصلية للبنك على الإطلاق.

وشملت هذه النتائج، مكاسب صافية بلغت 2.8 مليار درهم نتيجة بيع حصة في شركة المدفوعات "ماغناتي".

وجاءت نتائج البنك أعلى من توقعات المحللين البالغة 2.5 مليار درهم.

وأوضح بنك أبوظبي الأول أن النمو القوي في أرباح الربع الأول جاء نتيجة ارتفاع صافي دخل الفوائد وزيادة الرسوم والعمولات إلى جانب المساهمة الإيجابية لأعمال بنك عوده.

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