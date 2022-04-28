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أرباح "بوبا العربية" تتراجع 33% إلى 94 مليون ريال في الربع الأول

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شركة بوبا العربية
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سوق السعودية

أرباح "بوبا العربية" تتراجع 33% إلى 94 مليون ريال في الربع الأول

نتيجة ارتفاع في صافي المطالبات المتكبدة

دبي - العربية.نت

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تراجع صافي أرباح شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني "بوبا العربية" بنسبة 32.8% في الربع الأول من 2022، إلى نحو 94.07 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح نحو 139.9 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، إن ترجع الأرباح في الربع الأول من 2022، على أساس سنوي، يعود إلى انخفاض صافي نتائج الاكتتاب بنحو 53.8 مليون ريال بانخفاض 18% عن الربع المماثل من 2021.

وأضافت أن هذا جاء مدفوعا بارتفاع في صافي المطالبات المتكبدة بمبلغ نحو 436.96 مليون ريال، بارتفاع 20.4%، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف اقتناء الوثائق بمبلغ 64.2 مليون ريال أي بارتفاع قدره 113.3%، مع استفادة كل منهما في نفس الربع من العام السابق من احتياطي عجز أقساط التأمين الذي تم تكوينه في عام 2020 لمقابلة الارتفاع المتوقع في المطالبات الطبية بعد فترة الحظر المرتبطة بوباء كوفيد-19، وقابل هذه التغيرات ارتفاع في صافي الأقساط المكتسبة بمبلغ 447.3 مليون ريال أي بارتفاع قدره 17.9%.

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وارتفعت المصاريف التشغيلية بمبلغ 2.69 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع قدره 1.7%.

وارتفع مخصص أقساط التأمين المدينة المشكوك في تحصيلها بمبلغ 14.328 مليون ريال أي بارتفاع قدره 84.2%.

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