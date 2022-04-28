مجلس إدارة "المعمر" يوافق على ترسية عقود مع شركات بـ800 مليون ريال 

أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات عن موافقة مجلس إدارة الشركة على ترسية عقود مع شركات عدة بقيمة تصل إلى 800 مليون ريال، لتنفيذ الأعمال المدنية والكهروميكانيكية والتقنية الخاصة ببناء 6 مراكز بيانات بسعة 24 ميغاوات.

وذكرت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، أنه سيتم الانتهاء من تلك الأعمال خلال فترة الـ14 شهراً المقبلة، لافتة إلى أنها سترسي باقي الأعمال خلال الأسابيع القادمة.

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وأفادت الشركة، بأنها ستعلن عن أي تطورات جوهرية مستقبلية في حينه.