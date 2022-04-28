"أنابيب السعودية" تعود للربحية في الربع الأول مع 14.5 مليون ريال 

أظهرت النتائج المالية الأولية للشركة السعودية لأنابيب الصلب عن للفترة المنتهية في 31 مارس 2022، تحقيق الشركة أرباحاً قدرها 14.5 مليون ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بخسائر بلغت 8.5 مليون ريال تم تسجيلها خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، أن ذلك يعود للأسباب الرئيسية التالية:

- ارتفاع الربح الإجمالي الى 28.96 مليون ريال في الربع الأول 2022، من 2.35 مليون ريال في الربع المماثل من 2021، وذلك نتيجة زيادة حجم المبيعات وتحسن المزيج البيعي.

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- انخفاض حصة الشركة في خسارة الشركة الزميلة (الأنابيب العالمية) إلى 0.12 مليون ريال في الربع الأول 2022، من 2.99 مليون ريال في الربع الأول 2021.

- انخفاض المصاريف الإدارية إلى 5.59 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري، من 7.09 مليون ريال في الربع نفسه من العام الماضي، حيث يرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض التكاليف الهيكلية وتعويضات نهاية الخدمة للموظفين.