"أنابيب السعودية" تعود للربحية في الربع الأول مع 14.5 مليون ريال
مقارنة بخسائر 8.5 مليون ريال سجلتها خلال الفترة ذاتها من العام 2021
أظهرت النتائج المالية الأولية للشركة السعودية لأنابيب الصلب عن للفترة المنتهية في 31 مارس 2022، تحقيق الشركة أرباحاً قدرها 14.5 مليون ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بخسائر بلغت 8.5 مليون ريال تم تسجيلها خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضحت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، أن ذلك يعود للأسباب الرئيسية التالية:
- ارتفاع الربح الإجمالي الى 28.96 مليون ريال في الربع الأول 2022، من 2.35 مليون ريال في الربع المماثل من 2021، وذلك نتيجة زيادة حجم المبيعات وتحسن المزيج البيعي.
- انخفاض حصة الشركة في خسارة الشركة الزميلة (الأنابيب العالمية) إلى 0.12 مليون ريال في الربع الأول 2022، من 2.99 مليون ريال في الربع الأول 2021.
- انخفاض المصاريف الإدارية إلى 5.59 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري، من 7.09 مليون ريال في الربع نفسه من العام الماضي، حيث يرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض التكاليف الهيكلية وتعويضات نهاية الخدمة للموظفين.
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