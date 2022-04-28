.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

ارتفاع أرباح "بوان" 20.8% إلى 50.3 مليون ريال في الربع الأول

  • الخط
بوان مناسبة
شركة بوان
سوق السعودية

ارتفاع أرباح "بوان" 20.8% إلى 50.3 مليون ريال في الربع الأول

أرجعته إلى زيادة صافي أرباح قطاع الصناعات المعدنية والخشبية والكهربائية

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة بوان عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 مارس 2022، مسجلة صافي أرباح بلغ 50.3 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، بزيادة نسبتها نحو 20.8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث حققت الشركة أرباحا قردها 41.7 مليون ريال.

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، أن سبب ارتفاع صافي الربح يعود بشكل رئيسي إلى زيادة صافي أرباح قطاع الصناعات المعدنية والخشبية متأثراً بشكل رئيسي بزيادة متوسط أسعار البيع، مما أدى إلى ارتفاع المبيعات وهامش الربح.

نمو أرباح مصرف الإنماء في الربع الأول 28.5% إلى 824.7 مليون ريال شركات سوق السعودية نمو أرباح مصرف الإنماء في الربع الأول 28.5% إلى 824.7 مليون ريال

إضافة إلى ارتفاع صافي أرباح قطاع الصناعات الكهربائية حيث بلغت 5.1 مليون ريال خلال الربع الأول لعام 2022 مقارنة مع أرباح بلغت 2.1 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة متوسط اسعار البيع، مما أدى إلى ارتفاع المبيعات وهامش الربح.

وأشارت الشركة إلى ارتفاع صافي أرباح قطاع الصناعات الخرسانية، حيث بلغت 2.2 مليون ريال خلال الربع الأول من عام 2022 مقارنة مع خسائر بلغت 1.8 مليون ريال للربع المماثل من العام 2021، مرجعة ذلك إلى زيادة الكمايات المباعة مما أثر إيجاباً على المبيعات وهامش الربح.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية داخل جامعة كابول.. خطة غريبة لفصل الذكور عن الإناث العربية داخل جامعة كابول.. خطة غريبة لفصل الذكور عن الإناث
اكتشف المزيد