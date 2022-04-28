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"استثمار" يعتزم استرداد صكوك بـ285 مليون ريال في أول تاريخ للشراء الاختياري

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البنك السعودي للاستثمار
فرع تابع للبنك السعودي للاستثمار
سوق السعودية

"استثمار" يعتزم استرداد صكوك بـ285 مليون ريال في أول تاريخ للشراء الاختياري

في 6 يونيو 2022

دبي - العربية.نت

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أعلن البنك السعودي للاستثمار "استثمار"، اليوم الخميس، عن عزمه استرداد الصكوك الثانوية ذات الفئة 1 المصدرة بقيمة 285 مليون ريال، في أول تاريخ للشراء الاختياري وهو 6 يونيو 2022.

وقال البنك السعودي للاستثمار، في بيان على "تداول السعودية"، إن الصكوك أصدرت عن طريق طرح خاص بتاريخ 6 يونيو 2017 بقيمة اسمية 285 مليون ريال.

وتبلغ نسبة الاسترداد من الأصل الكلي 100%، وتبلغ القيمة الاسمية للصك عند الاسترداد مليون ريال.

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وأضاف أنه وفقًا لشروط وأحكام الصكوك، يمكن استردادها حسب خيار المصدر (البنك السعودي للاستثمار) في أول تاريخ للشراء الاختياري، مشيراً إلى الحصول على الموافقة النظامية للسماح للمُصدر بممارسة خيار الشراء الخاص به في تاريخ الشراء.

وأوضح أنه سيتم تحويل مبلغ الاسترداد مع أي مبالغ توزيع دوريه (ربح فترة التوزيع الدوري الحالية المنتهية في 6 يونيو 2022 إلى حسابات حملة، بناءً على عدد الصكوك المملوكة لكل منهم وذلك اعتبارًا من بداية يوم العمل في تاريخ سجل التحويل، وهو 7 أيام عمل قبل تاريخ استحقاق السداد.

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