"سامسونغ" تحقق أرباحاً قوية بفضل الرقائق.. وتتفوق على "أبل" في المبيعات

أعلنت شركة سامسونغ عن نتائج فصلية قوية، اليوم الخميس، حيث ارتفعت أرباح الربع الأول من العام بأكثر من 50٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

حققت شركة التكنولوجيا الكورية الجنوبية العملاقة، 77.8 تريليون وون كوري (61.3 مليار دولار) من الإيرادات، و14.1 تريليون وون كوري (11.1 مليار دولار) من الأرباح التشغيلية، خلال الربع الأول، بما يتماشى تقريبًا مع توقعاتها الخاصة في وقت سابق من هذا الشهر.

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تُعزى الأرباح القوية إلى مبيعات رقائق الذاكرة، التي ارتفعت بنسبة 40٪ تقريبًا على أساس سنوي، حيث أضافت للشركة ما يقرب من 20.1 تريليون وون (15.8 مليار دولار).

واستفاد قسم الهواتف المحمولة في سامسونغ أيضًا من المبيعات القوية لأحدث تشكيلة من الهواتف الذكية، حيث قالت الشركة إنها "تركزت" على هاتف Galaxy S22 Ultra. وقد تم إطلاق التشكيلة في حدث فبراير.

أزمة سلاسل التوريد

في المقابل، حذر عملاق الإلكترونيات أيضًا من أن المشاكل المتعلقة بسلسلة التوريد طويلة الأمد "ستستمر"، مما سينتج عنه نقص في مكونات الأجهزة.

وقالت الشركة إنها ستواصل التركيز على الجهود المبذولة لدعم مخزونها من الرقائق وأجهزة استشعار الصور هذا العام.

كما أشارت شركة سامسونغ إلى أنها تتوقع ضعف معنويات المستهلكين تجاه الهواتف الذكية، بسبب "الصراعات الجيوسياسية المطولة وعمليات الإغلاق في بعض المناطق".

سوق ضعيفة عالميا

أشار مزود الأبحاث Canalys إلى ضعف سوق الهواتف الذكية عالمياً، مع "بيئة أعمال غير مستقرة" في الربع الأول، وفقًا لما نقلته CNN.

وفي تقرير نشر الأسبوع الماضي، أشارت شركة Canalys إلى أن "البائعين يواجهون حالة كبيرة من عدم اليقين بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وعمليات الإغلاق المستمرة في الصين وخطر التضخم. كل هذا يضاف إلى الطلب الموسمي البطيء تقليديًا".

مع ذلك، تصدرت شركة سامسونغ المبيعات العالمية في الربع الأول، متفوقة على أبل، وفقًا لبيانات شركة Canalys.