نمو أرباح "أبوظبي الإسلامي" 18% إلى 715 مليون درهم في الربع الأول

ارتفعت أرباح مصرف أبوظبي الإسلامي بنسبة 18% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى 715 مليون درهم.

وجاءت النتائج أفضل بكثير من توقعات المحللين عند 600 مليون درهم.

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وعزى المصرف ارتفاع أرباحه إلى تراجع المخصصات بنسبة 15% لتصل إلى 113 مليون درهم.

وارتفعت الإيرادات التشغيلية الفصلية بنسبة 5% لتلامس مليار ونصف المليار درهم.

وكان "أبوظبي الإسلامي"، حقق نمواً بنسبة 45% على أساس سنوي في صافي أرباحه التي بلغت 2.33 مليار درهم خلال السنة المالية 2021 مقارنة مع 1.6 مليار درهم للسنة المالية 2020.

وجاءت النتائج مدفوعة بالنمو القوي للإيرادات، ومواصلة تحسين قاعدة التكاليف وتخفيض مخصصات خسائر التمويل والاستثمار.