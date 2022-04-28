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12مايو.. مساهمو أرامكو يقرون زيادة رأسمالها 25% عبر توزيع سهم لكل 10 أسهم

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أرامكو
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أرامكو

12مايو.. مساهمو أرامكو يقرون زيادة رأسمالها 25% عبر توزيع سهم لكل 10 أسهم

عبر رسملة 15 مليار ريال من الأرباح المبقاة

دبي - العربية.نت

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دعا مجلس إدارة أرامكو السعودية، اليوم الخميس، المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية يوم 12 مايو 2022، للتصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من خلال توزيع أسهم منح للمساهمين عبر رسملة 15 مليار ريال من الأرباح المبقاة.

وقالت أرامكو السعودية في بيان على "تداول السعودية"، إنه سيتم منح المساهمين سهماً واحداً لكل 10 أسهم مملوكة في الشركة.

ويبلغ رأس مال الشركة قبل الزيادة 60 مليار ريال وسيصبح في حال الموافقة على الزيادة 75 مليار ريال، بنسبة زيادة قدرها 25%.

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فيما يبلغ عدد أسهم الشركة قبل الزيادة 200 مليار سهم وسيصبح بعد الزيادة 220 مليار سهم.

وذكرت شركة أرامكو أنها تهدف من خلال زيادة رأس المال إلى تعظيم إجمالي العوائد للمساهمين عن طريق توزيع أرباح مستدامة ومتزايدة بما يتماشى مع التطلعات المستقبلية والنمو في التدفق النقدي الحر، وخلق قيمة أعلى على المدى البعيد عن طريق الاستثمار في العديد من الفرص المتاحة للشركة.

وتكون أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية يوم تداول الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقيدين في سجل مساهمي أرامكو السعودية لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

ويصوت المساهمون أيضاً على تعديل المادة (6) من نظام الأساس للشركة المتعلقة برأس مالها.

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