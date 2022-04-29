سوق دبي
ارتفاع الأرباح الفصلية لـ"دو" 21% إلى 311 مليون درهم
أفضل بقليل من متوسط التوقعات
جاءت الأرباح الصافية لشركة دو الإماراتية، أفضل بقليل من متوسط توقعات المحللين للربع الأول من هذا العام، تحقق الشركة نموا بـ21% على أساس سنوي إلى 311 مليون درهم.
وقد نجحت الشركة بزيادة عدد العملاء لخدمات الهاتف المتحرك 10% إلى 7.5 ملايين مشترك.
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كما شهد الربع الأول من العام الجاري، ارتفاع رسوم الامتياز على أساس سنوي بنسبة 14.5% لتتجاوز 426 مليون درهم.
وقد استقرت النفقات الرأسمالية عند 305 ملايين درهم، وهذا يعكس الطبيعة الموسمية لهذه النفقات بحسب دو والتي عادة ما يتم ضخها بالنصف الثاني من السنة.
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