.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

رغم زيادة عدد المستخدمين.. ضعف مبيعات "تويتر" أبرز تحديات ماسك 

  • الخط
ماسك يسأل كأكبر مساهم في تويتر
إجمالي إيرادات الشركة في الربع الأول بلغ 1.2 مليار دولار
تويتر

رغم زيادة عدد المستخدمين.. ضعف مبيعات "تويتر" أبرز تحديات ماسك

الشركة سجلت 12 مليون مستخدم جديد في الربع الأول

رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة تويتر أن الإيرادات ومبيعات الإعلانات جاءت أقل من التوقعات، وانخفضت بسبب الحرب المستمرة في أوكرانيا، مما يلقي الضوء على التحديات التي سيواجهها الملياردير إيلون ماسك إذا تولى إدارة شركة خدمات التواصل الاجتماعي.

وسجلت الشركة 12 مليون مستخدم جديد في الربع الأول من العام، وهو أعلى ارتفاع في عدد المستخدمين منذ بلوغ الجائحة ذروتها.

كما أدت الأخبار المتباينة عنها إلى ارتفاع سهم الشركة 0.6% خلال تعاملات أمس.

إيلون ماسك يبيع أسهما في تسلا بـ4 مليارات دولار.. ويقطع عهدا جديدا قصص اقتصادية تسلا إيلون ماسك يبيع أسهما في تسلا بـ4 مليارات دولار.. ويقطع عهدا جديدا

وقد يكون تقرير نتائج الأعمال هذا هو الأخير لـ"تويتر" كشركة عامة، غير أن سعر السهم، الذي يقل 11% عن السعر في عرض ماسك، يشير إلى شكوك كبيرة في إتمام ماسك الصفقة.

وارتفع عدد المستخدمين النشطين يوميا على "تويتر" إلى 229 مليونا في ربع السنة المنتهي في 31 مارس، من 199 مليونا قبل عام.

وكان متوسط توقعات المحللين عند 226.8 مليون مستخدم.

وبلغ إجمالي الإيرادات في الربع الأول 1.2 مليار دولار مقارنة مع متوسط تقديرات محللين عند 1.23 مليار دولار، وفقا لبيانات "آي.بي.إي.إس" من رفينيتيف.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الموت جوعًا يهدد مئات الأوكرانيين في آزوفستال الموت جوعًا يهدد مئات الأوكرانيين في آزوفستال
اكتشف المزيد