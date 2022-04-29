أرباح شركة سوق دبي ترتفع 17% إلى 27.5 مليون درهم في الربع الأول

نمت الأرباح الصافية لشركة سوق دبي المالي بنسبة 17% في الربع الأول من العام الجاري إلى 27.5 مليون درهم.

أما الإيرادات، فقد نمت بنسبة 7% إلى 78.6 مليون درهم لتأتي أقل من توقعات غولدمان ساكس التي كانت عند 101 مليون درهم.

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وقد شهد الربع الأول ارتفاع قيمة التداول بنسبة 48% إلى 22.8 مليار درهم.

يشار إلى أن حصة الأجانب من التداول قاربت 46%، فيما مثلت ملكيتهم 23% من القيمة السوقية.

وقد استحوذت المؤسسات الاستثمارية على 51.6% من إجمالي قيمة التداول.