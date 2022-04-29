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"نتفليكس" تبدأ تخفيض التكاليف بتسريح عدد من موظفي التسويق 

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منصة نتفليكس الأميركية - رويترز
منصة نتفليكس الأميركية (رويترز)
نتفليكس

"نتفليكس" تبدأ تخفيض التكاليف بتسريح عدد من موظفي التسويق

بعد خسارة مشتركين للمرة الأولى منذ أكثر من عقد

واشنطن - د ب أ

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بدأت شركة نتفليكس، مرحلة لخفض التكاليف، وذلك بالتخلص من عدد غير معلوم من الوظائف المتعلقة بالتسويق، وفقا للعديد من الأشخاص الذين قالوا إنه تم تسريحهم.

وذكرت صحيفة "لوس أنجليس تايمز" الأميركية أن هذا الخفض يأتي بعد أسبوع من إعلان الشركة عن خسارة في عدد المشتركين للمرة الأولى منذ أكثر من عقد.

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وفقدت خدمة البث المباشر، ومقرها لوس جاتوس بولاية كاليفورنيا، 200 ألف مشترك خلال الربع الأول من العام الجاري.

وتتوقع أن تخسر المزيد في الربع الحالي، وهو الكشف الذي أثار قلق المستثمرين وسلط الضوء على الضغوط التنافسية المتزايدة التي تواجهها "نتفليكس".

يشار إلى أن "نتفليكس" رفضت الكشف عن عدد الموظفين الذين تم تسريحهم.

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