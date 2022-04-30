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أرباح ألفا ظبي تقفز إلى 1.97 مليار درهم في الربع الأول

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سوق أبوظبي

أرباح ألفا ظبي تقفز إلى 1.97 مليار درهم في الربع الأول

بعد أن سجلت الأرباح نموا بنسبة 1863% على أساس سنوي

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة ألفا ظبي القابضة، عن قفزة في أرباح الربع الأول من عام 2022 بنسبة 1863% إلى 1.972 مليار درهم، قياسا على 100.5 مليون درهم في الفترة المماثلة من العام السابق.

وقالت الشركة في بيان لسوق أبوظبي للأوراق المالية، إن سبب ارتفاع الأرباح يرجع إلى ارتفاع هامش الربح إلى 32.9% قياسا على 11.2% في الربع المماثل من 2021.

وجاء ذلك بسبب ارتفاع الإيرادات بنسبة أكبر من ارتفاع التكاليف المباشرة.

ألفا ظبي القابضة: نستهدف مضاعفة الأرباح لـ10 مليارات درهم في 2022 شركات سوق أبوظبي ألفا ظبي القابضة: نستهدف مضاعفة الأرباح لـ10 مليارات درهم في 2022

كما تضمنت أسباب ارتفاع الأرباح تحقيق التغييرات لاستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة قدرها 345 مليون درهم خلال الربع الأول 2022 مقابل لا شيء خلال نفس الفترة من العام الماضي.

كما ارتفعت حصة "ألفا ظبي" في نتائج شركات زميلة لتصل إلى 170.7 مليون درهم مقابل 278 ألف درهم خلال نفس الفترة من العام السابق.

وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 701% إلى 8.167 مليار درهم، قياسا على 1.019 مليار درهم في الربع المماثل من 2021.

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