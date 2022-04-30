عرب سات تتعاقد مع "تاليس ألينيا" الأوروبية لتصنيع قمر جديد

وقَّعت المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية (عرب سات) مع شركة تاليس ألينيا سبيس الأوروبية عقدًا لتصنيع القمر ( 7-أ ) المتوقع إطلاقه عام 2025 على موقع عرب سات الحصري 30.5.

وسيغطي القمر الجديد ( 7-أ ) منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية وأجزاء كبيرة من أوروبا وآسيا.

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وبهذا تتمكن عرب سات من الانضمام إلى المجموعة الرائدة لمشغلي الأقمار الصناعية للاتصالات الفضائية في العالم، الذين استطاعوا الانتقال لهذه التقنية؛ لتمكين خدماتهم وأعمالهم بالانتقال من الأقمار الصناعية التقليدية إلى أنظمة الأقمار الصناعية ذات البرمجيات المرنة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

ومن المتوقع أن تغير وجه صناعة الأقمار الصناعية؛ إذْ ستوفر منصة "سبيس إنسباير" التعديل الفوري بشبكات الاتصال العريضة النطاق في المدار، واستخدام إمكانيات القمر الصناعي بشكل أكثر فعالية.