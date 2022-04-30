غازكو": عملياتنا مستمرة دون انقطاع بمختلف مناطق السعودية

أكدت شركة الغاز والتصنيع الأهلية "غازكو"، استمرار عملياتها في نقل وتعبئة غاز البترول المسال وتوفر منتجاتها في جميع المناطق حول المملكة.

وأضافت الشركة في بيان أن أسطول النقل التابع لها يواصل عمليات الإمداد لمحطات الشركة حول المملكة بغاز البترول المسال دون انقطاع.

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وأشارت الشركة إلى التزامها التام بتوفير خدمات نقل وتعبئة غاز البترول المسال لعملائها بجميع مناطق المملكة.

وكانت شركة توزيع الغاز الطبيعي أعلنت عن انقطاع إمداد الغاز عن الشركة من تاريخ 1 مايو 2022 ولمدة حوالي 8 أيام، وذلك بناءً على خطاب ورد لها من أرامكو التي ستقوم بإجراء بعض الإصلاحات والصيانة لخط الغاز الواصل للشركة.

وحسب بيان الشركة على موقع "تداول السعودية"، سيترتب على الأمر انقطاع إمداد الغاز الطبيعي لعملاء شركة توزيع الغاز الطبيعي خلال هذه الفترة.