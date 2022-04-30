.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

غازكو": عملياتنا مستمرة دون انقطاع بمختلف مناطق السعودية

  • الخط
شركة الغاز والتصنيع الأهلية غازكو - الشعار الجديد
شركة الغاز والتصنيع الأهلية غازكو
سوق السعودية

غازكو": عملياتنا مستمرة دون انقطاع بمختلف مناطق السعودية

"توزيع الغاز الطبيعي" تعلن عن انقطاع إمداد الغاز لمدة 8 أيام

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أكدت شركة الغاز والتصنيع الأهلية "غازكو"، استمرار عملياتها في نقل وتعبئة غاز البترول المسال وتوفر منتجاتها في جميع المناطق حول المملكة.

وأضافت الشركة في بيان أن أسطول النقل التابع لها يواصل عمليات الإمداد لمحطات الشركة حول المملكة بغاز البترول المسال دون انقطاع.

وأشارت الشركة إلى التزامها التام بتوفير خدمات نقل وتعبئة غاز البترول المسال لعملائها بجميع مناطق المملكة.

أرباح "غازكو" ترتفع 47.3% إلى 201.7 مليون ريال في 2021 شركات سوق السعودية أرباح "غازكو" ترتفع 47.3% إلى 201.7 مليون ريال في 2021

وكانت شركة توزيع الغاز الطبيعي أعلنت عن انقطاع إمداد الغاز عن الشركة من تاريخ 1 مايو 2022 ولمدة حوالي 8 أيام، وذلك بناءً على خطاب ورد لها من أرامكو التي ستقوم بإجراء بعض الإصلاحات والصيانة لخط الغاز الواصل للشركة.

وحسب بيان الشركة على موقع "تداول السعودية"، سيترتب على الأمر انقطاع إمداد الغاز الطبيعي لعملاء شركة توزيع الغاز الطبيعي خلال هذه الفترة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
كيف فضحت تسريبات "الاختيار" كراهية "الإخوان" للتيار السلفي؟ كيف فضحت تسريبات "الاختيار" كراهية "الإخوان" للتيار السلفي؟
اكتشف المزيد