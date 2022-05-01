انخفاض أرباح شركة بيركشاير هاثاواي 53% في الربع الأول

انخفضت أرباح شركة بيركشاير هاثاواي المملوكة للملياردير "وارن بافيت" في الربع الأول بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع سوق الأسهم.

وأعلنت الشركة عبر بيان لها، أن صافي أرباحها بلغ 5.46 مليار دولار، بانخفاض أكثر من 53٪ من 11.71 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

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كما تلقت الشركة ضربة كبيرة من استثماراتها، حيث سجلت خسارة قدرها 1.58 مليار دولار وسط تراجع أوسع في السوق. من المؤكد أن بافيت ينصح المساهمين دائمًا بتجاهل هذه التقلبات الاستثمارية الفصلية.

وقالت بيركشاير في بيان السبت "مقدار مكاسب (خسائر) الاستثمار في أي ربع معين لا معنى له عادة ويقدم أرقاما عن صافي أرباح السهم يمكن أن تكون مضللة للغاية للمستثمرين الذين لديهم معرفة قليلة أو معدومة بقواعد المحاسبة".

راهنت الشركة التي يديرها "بافيت" على "شيفرون" بشكل كبير خلال الربع الأول ، مما جعل شركة الطاقة رابع أكبر ملكية للشركة.

بلغ استثمار شيفرون نحو 25.9 مليار دولار في نهاية مارس، حسب ما أظهر بيان الشركة للربع الأول، وتعد قفزة كبيرة من قيمتها البالغة 4.5 مليار دولار في نهاية عام 2021.

ارتفعت أسهم شيفرون بأكثر من 30% هذا العام على خلفية ارتفاع أسعار النفط ، لكن مركز بيركشاير تضاعف خمسة أضعاف ما يعكس شراء بافيت. اشترى بافيت شركة شيفرون لأول مرة في الربع الثالث من عام 2020، بحسب "الاقتصادية".

شيفرون ليست أسهم الطاقة الوحيد الذي يحبه بافيت، في الشهر الماضي، اشترى المستثمر ما قيمته 7 مليارات دولار من الأسهم العادية لشركة أوكسيدنتال بتروليوم في استثمارات إضافية.

كانت شركة آبل أكبر حيازة لبيركشاير، حيث بلغت قيمتها 159 مليار دولار في نهاية الربع الأول، وكان بنك أوف أمريكا وأمريكان إكسبرس من أكبر الحيازات الأخرى بقيمة 42.6 مليار دولار و28.4 مليار دولار على التوالي.