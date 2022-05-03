مناورة جديدة من إيلون ماسك في جولة البحث عن تمويل لصفقة "تويتر"

ذكرت مصادر مطلعة لوكالة "رويترز"، أن إيلون ماسك يجري محادثات مع شركات استثمارية كبيرة وأثرياء رفيعي المستوى، بخصوص جلب مزيد من التمويل لصفقة استحواذه على تويتر التي تبلغ قيمتها 44 مليار دولار، وربط حجم أقل من ثروته بالصفقة.

يعد ماسك الأكثر ثراء في العالم، إذ تقدر "فوربس" صافي ثروته بنحو 245 مليار دولار. لكن معظم ثروته مرتبط بأسهم تسلا، شركة صناعة السيارات الكهربائية التي يرأسها. وفي الأسبوع الماضي أعلن أنه باع أسهما في تسلا تصل قيمتها إلى 8.5 مليار دولار في أعقاب اتفاقه لشراء تويتر.

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قالت المصادر إن التمويل الجديد، الذي قد يأتي على هيئة أسهم تفضيلية أو عادية، قد يخفض مساهمة نقدية بقيمة 21 مليار دولار تعهد ماسك بدفعها في الصفقة، فضلا عن قرض هامشي حصل عليه بضمان أسهمه في تسلا.

كما تعهد ماسك بمنح بعض أسهم تسلا إلى البنوك لترتيب قرض هامشي بقيمة 12.5 مليار دولار لدعم تمويل الصفقة. وذكر أحد المصادر أنه قد يسعى إلى تقليص حجم القرض الهامشي استنادا إلى اهتمام المستثمرين الجديد بتمويل الصفقة.

ذكرت المصادر أيضا أن مستثمرين كبارا مثل شركات القطاع الخاص وصناديق التحوط والأفراد ممن يملكون صافي ثروات، يجرون محادثات مع ماسك بخصوص توفير تمويل أسهم تفضيلية لصفقة الاستحواذ.

وأضافوا أن "أبولو غلوبال مانجمنت" و"أريس مانجمنت كورب"، من شركات القطاع الخاص المشاركة في محادثات توفير التمويل.

وقالوا إن ماسك لم يتخذ بعد قرارا بخصوص الشركاء الذين سيوفرون معه الأموال اللازمة لإتمام الصفقة. ولا يسعى في الوقت الراهن لاستخدام المزيد من أدوات الدين لصفقة تويتر.

وإذا انسحب ماسك من صفقة الاستحواذ على تويتر، سيكون عليه دفع غرامة مليار دولار للشركة المالكة لموقع التواصل الاجتماعي الشهير، كما يحق للشركة مقاضاته لعدم استكمال الصفقة.