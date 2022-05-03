"بي إن بي باريبا" الفرنسي يحقق زيادة في أرباح الربع الأول بـ19.2%

أعلن بنك بي.إن.بي باريبا الفرنسي اليوم الثلاثاء، تسجيل زيادة في صافي الربح بنسبة 19.2% في الربع الأول من العام، بدعم من زيادة كبيرة في أنشطة التداول.

قال البنك إنه أبقى على أهداف 2025 على الرغم من الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير، وتدهور توقعات النمو الاقتصادي.

مادة اعلانية

وذكر أكبر بنك فرنسي مدرج في بيان، أن صافي الربح بلغ 2.11 مليار يورو في الربع الأول، مقارنة مع 1.77 مليار يورو قبل عام، مع زيادة الإيرادات 11.7%، وانخفاض مخصصات الديون المتعثرة 49.1%.