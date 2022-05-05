أرباح "وربة" الكويتي تقفز 143% إلى 6.75 مليون دينار في الربع الأول

أعلن بنك وربة الكويتي اليوم الخميس، عن تحقيق زيادة قدرها 143% في صافي أرباحه خلال الربع الأول من العام الجاري.

وقال البنك في بيان لبورصة الكويت إنه حقق 6.75 مليون دينار (22 مليون دولار) ربحا صافيا في الربع الأول من عام 2022 مقارنة مع ربح صاف قدره 2.78 مليون دينار قبل عام.

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وأضاف البنك أن سبب الزيادة، هو انخفاض مخصصات القيمة وزيادة صافي إيرادات التشغيل نتيجة زيادة صافي إيرادات أتعاب وعمولات وصافي إيرادات الاستثمار.

وأشار إلى أنه قد قابل ذلك جزئيا ارتفاع في مصروفات التشغيل.