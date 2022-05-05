أكبر شركة شحن في العالم تخسر 700 مليون دولار خلال 3 أشهر.. لهذا السبب

أعلنت شركة الشحن الأكبر في العالم "ميرسك"، أن خسائرها جراء انسحابها من السوق الروسية تجاوزت 700 مليون دولار في الربع الأول من العام 2022.

وذكرت وكالة الأنباء الدنماركية، أن "شركة الشحن الدنماركية، التي تمثل سدس إجمالي حركة الحاويات في العالم، أوقفت جميع العمليات في روسيا وتحاول الآن بيع أصولها في الموانئ الروسية بما في ذلك المستودع ومخزن التبريد والمحطة، حيث تقدر خسائرها بنحو 5 مليارات كرونا دنماركي (أكثر من 700 مليون دولار).

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وكانت 3 شركات شحن عملاقة من بينها "ميرسك" اتخذت قرارات بإلغاء الحجوزات الجديدة من روسيا وإليها مطلع الشهر الماضي باستثناء المواد الغذائية والإمدادات الطبية والإنسانية، مبررة ذلك بتزايد القلق بشأن تصاعد الحرب الروسية الأوكرانية.