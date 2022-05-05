الأمير الوليد بن طلال يعلن موقفه بشأن تويتر بعد تواصله مع ماسك

أعرب رئيس شركة المملكة القابضة الأمير الوليد بن طلال، عن ثقته في دفع وتعظيم إيلون ماسك إمكانات تويتر الكبيرة، مشيراً إلى التواصل معه ووصفه بـ"الصديق الجديد".

وقال الأمير الوليد في تغريدة له بحسابه على موقع التواصل "تويتر"، إنه سيحتفظ بحصته البالغة 1.9 مليار دولار في تويتر والانضمام لرحلة تويتر "المثيرة".

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كان رئيس شركة المملكة القابضة الأمير الوليد بن طلال، باعتبار شركته من كبار الملاك في "تويتر"، قد رفض عرض إيلون ماسك، وقال في تغريدة سابقة على حسابه في "تويتر" إن العرض ليس قريباً من القيمة الجوهرية لمنصة تويتر.

Great to connect with you my "new" friend @elonmusk🤝🏻



I believe you will be an excellent leader for @Twitter to propel & maximise its great potential@Kingdom_KHC & I look forward to roll our ~$1.9bn in the “new” @Twitter and join you on this exciting journey — الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) May 5, 2022

وردّ ماسك على التغريدة بسؤال الوليد بن طلال حول حجم ملكيته المباشرة وغير المباشرة.

وقالت بلومبرغ إن بياناتها تكشف أن الوليد وشركته امتلكا 5.1% من شركة تويتر عام 2015، بينما تقدّر الملكية عند 4.4% حالياً.

توصل إيلون ماسك أغنى رجل في العالم إلى اتفاق في 25 أبريل للاستحواذ على تويتر، باستخدام خطة تمويل أثارت قلق بعض مستثمري تسلا، في صفقة تقدر قيمتها بنحو 44 مليار دولار.