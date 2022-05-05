.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الأمير الوليد بن طلال يعلن موقفه بشأن تويتر بعد تواصله مع ماسك

  • الخط
الوليد بن طلال
الأمير الوليد بن طلال
تويتر

الأمير الوليد بن طلال يعلن موقفه بشأن تويتر بعد تواصله مع ماسك

ستحتفظ المملكة القابضة بحصتها في تويتر

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعرب رئيس شركة المملكة القابضة الأمير الوليد بن طلال، عن ثقته في دفع وتعظيم إيلون ماسك إمكانات تويتر الكبيرة، مشيراً إلى التواصل معه ووصفه بـ"الصديق الجديد".

وقال الأمير الوليد في تغريدة له بحسابه على موقع التواصل "تويتر"، إنه سيحتفظ بحصته البالغة 1.9 مليار دولار في تويتر والانضمام لرحلة تويتر "المثيرة".

كان رئيس شركة المملكة القابضة الأمير الوليد بن طلال، باعتبار شركته من كبار الملاك في "تويتر"، قد رفض عرض إيلون ماسك، وقال في تغريدة سابقة على حسابه في "تويتر" إن العرض ليس قريباً من القيمة الجوهرية لمنصة تويتر.

وردّ ماسك على التغريدة بسؤال الوليد بن طلال حول حجم ملكيته المباشرة وغير المباشرة.

وقالت بلومبرغ إن بياناتها تكشف أن الوليد وشركته امتلكا 5.1% من شركة تويتر عام 2015، بينما تقدّر الملكية عند 4.4% حالياً.

توصل إيلون ماسك أغنى رجل في العالم إلى اتفاق في 25 أبريل للاستحواذ على تويتر، باستخدام خطة تمويل أثارت قلق بعض مستثمري تسلا، في صفقة تقدر قيمتها بنحو 44 مليار دولار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
روسيا تجهز لمراسم احتفالات عيد النصر في 9 مايو في ماريوبول روسيا تجهز لمراسم احتفالات عيد النصر في 9 مايو في ماريوبول
اكتشف المزيد