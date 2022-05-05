رويترز: ماسك سيرأس تويتر مؤقتًا بعد إتمام صفقة الاستحواذ

قال مصدر مطلع لوكالة "رويترز" اليوم الخميس، إن من المتوقع أن يصبح إيلون ماسك الرئيس التنفيذي المؤقت لـ"تويتر"، بعد إنهاء عملية الاستحواذ البالغة 44 مليار دولار على شركة التواصل الاجتماعي، مع اقتراب الملياردير من تأمين التمويل اللازم للصفقة.

ماسك، أغنى رجل في العالم، هو أيضًا الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، ويرأس شركتين أخريين هما The Boring Company و SpaceX.

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وانخفضت أسهم تسلا بنسبة 8٪ في تداولات اليوم الخميس، حيث شعر المستثمرون بالقلق من أن انخراط ماسك في إدارة تويتر يمكن أن يشتت انتباهه عن إدارة صانع السيارات الكهربائية الأكثر قيمة في العالم.

من ناحية أخرى، وسعت أسهم تويتر مكاسبها وارتفعت بنحو 4٪ إلى 50.89 دولار، أي أقرب إلى سعر الصفقة البالغ 54.20 دولار، حيث يراهن المستثمرون على أن التمويل الجديد جعل إتمام الصفقة أكثر ترجيحًا.

ومن المتوقع أن يظل باراغ أغراوال، الذي تم تعيينه رئيسا تنفيذيا لشركة تويتر في نوفمبر، بمنصبه حتى اكتمال بيع الشركة إلى ماسك.

وقد ذكرت قناة CNBC الأميركية، لأول مرة اليوم الخميس، أن ماسك يخطط ليصبح الرئيس التنفيذي لتويتر على أساس مؤقت.

في وقت سابق اليوم، أدرج ماسك مجموعة من المستثمرين البارزين المستعدين لتقديم تمويل قدره 7.14 مليار دولار لصفقة تويتر، بما في ذلك المؤسس المشارك لشركة أوراكل لاري إليسون وSequoia Capital.

كما أن المستثمر السعودي الأمير الوليد بن طلال، الذي قال الشهر الماضي إن سعر الصفقة لم يكن كافياً بالنسبة له لبيع أسهمه، وافق بدلاً من ذلك على تحويل حصته البالغة 1.89 مليار دولار إلى الصفقة.

زاد ماسك التزامه التمويلي إلى 27.25 مليار دولار، بينما خفض قرض الهامش من مورغان ستانلي إلى 6.25 مليار دولار. وقد حصل بالفعل على التزامات بقيمة 13 مليار دولار في شكل قروض من البنوك.

يشمل المستثمرون الآخرون شركة التشفير Binance وشركة Steven Witkoff قطب العقارات في نيويورك، وشركة DFJ Growth IV Partners، التي لديها استثمارات في شركات Boring Company و SpaceX و SolarCity و Tesla.

وسيواصل ماسك إجراء محادثات مع المساهمين الحاليين في تويتر، بما في ذلك رئيس الشركة السابق جاك دورسي، للمساهمة في الاستحواذ المقترح، وفقًا للإيداع.

وخصص لاري إليسون، عضو مجلس إدارة شركة تسلا والصديق المقرب لماسك، مليار دولار للتمويل.

وسيتعين على ماسك دفع رسوم إنهاء بقيمة مليار دولار إلى تويتر إذا انسحب، ويمكن لشركة التواصل الاجتماعي أيضًا مقاضاته لإكمال الصفقة.