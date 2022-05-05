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عمومية الاتحاد العقارية تفوض مجلس الإدارة تعيين محامين للدعوى ضد الأعضاء المعزولين

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شركة الاتحاد العقارية جديد
شركة الاتحاد العقارية
سوق دبي

عمومية الاتحاد العقارية تفوض مجلس الإدارة تعيين محامين للدعوى ضد الأعضاء المعزولين

أقرت استمرارية الشركة في نشاطها ومواصلة تنفيذ خطة التعافي

دبي - العربية.نت

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وافقت الجمعية العمومية لشركة الاتحاد العقارية التي عقدت الجمعة الماضي، على تفويض مجلس الإدارة لتعيين الخبراء القانونيين والماليين والمحاسبين ومكاتب المحاماة من أجل رفع ومتابعة دعوى المسؤولية ضد أعضاء مجلس إدارة الشركة الذين تم عزلهم في اجتماع العمومية المنعقد في 2021.

وذكرت الشركة في بيان على سوق دبي المالي اليوم الخميس، أن الجمعية أعلمت خلال الاجتماع، المساهمين بآخر التطورات المتعلقة بالتحقيقات التي تجريها الشركة على أفعال الإدارة السابقة.

وأضافت أن الجمعية العمومية أقرت استمرارية الشركة في مباشرة نشاطها ومواصلة تنفيذ خطة التعافي الاستراتيجية للإدارة الجديدة بعد تحقيقها تطورات إيجابية.

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وطرحت الشركة خلال الاجتماع خطة التحول الاستراتيجي بعد تنقيحها، والتي تركز على قوة محفظتها من الأصول العقارية في السوق وشركات الخدمات التابعة لها بهدف الاستفادة من الزخم القوي الذي تشهده أسواق العقارات في دبي.

وأوضحت الشركة أن الهدف الرئيسي لها يتمثل في العودة إلى الربحية من خلال خفض التكاليف وإعادة هيكلة الديون، مشيرة إلى أنها نجحت بالفعل في تحقيق تطورات إيجابية على هذا الصعيد.

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