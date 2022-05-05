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"كيو القابضة" تستحوذ على "ريم للاستثمار" مقابل 5.9 مليارات درهم

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إمارة أبوظبي
"كيو القابضة" تعد من أكبر شركات الاستثمار في أبوظبي
سوق أبوظبي

"كيو القابضة" تستحوذ على "ريم للاستثمار" مقابل 5.9 مليارات درهم

عن طريق إصدار أسهم جديدة

دبي - العربية.نت

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عززت شركة كيو القابضة محفظتها المتنامية من الأصول الاستثمارية، من خلال الاستحواذ على كامل أسهم شركة ريم للاستثمار مقابل أسهم يتم إصدارها في "كيو القابضة" بإجمالي 5.94 مليارات درهم، حسبما أفادت صحيفة البيان الإماراتية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة "كيو القابضة"، عبدالله محمد بطي آل حامد، إن استحواذ الشركة على "ريم للاستثمار" سيكون عن طريق إصدار أسهم جديدة في الشركة، بحيث يتم تخصيص 17.33 من أسهم الشركة لكل سهم يتم الاستحواذ عليه من أسهم مساهمي شركة ريم للاستثمار (معدل تبادل الأسهم).

وقال إن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود "كيو القابضة" لزيادة محفظتها الاستثمارية، وتنمية أعمالها وتطور أدائها، بما يتماشى مع الخطط الاستثمارية لمجلس الإدارة في قطاعات مختارة لتلبية احتياجات السوق المحلي والدولي.

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بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة "كيو القابضة"، ماجد فؤاد عودة، إن استحواذ الشركة على "ريم للاستثمار"، يأتي في إطار خطة استراتيجية مدروسة بعناية للاستثمار في عدد من القطاعات والمجالات ذات الاهتمام محلياً وإقليمياً وعالمياً، وتنشئة الجيل القادم من رواد وقادة الأعمال.

وأضاف أن الشركة تتطلع إلى مزيد من التوسع من خلال اتباع توجهات وآليات طويلة المدى وموافق عليها من قبل مجلس الإدارة لتعزيز مكانتها كواحدة من أكبر وأهم الشركات العاملة في قطاع الاستثمار.

يشار إلى أن "كيو القابضة" شركة مساهمة خاصة تأسست عام 2005، وتعد من أكبر شركات الاستثمار في إمارة أبوظبي.

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