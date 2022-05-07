تغطية الطرح الثانوي لـ"علي الغانم" للسيارات 4 مرات

بلغت تغطية الاكتتاب الخاص بالطرح الثانوي لشركة علي الغانم وأولاده بلغ حتى الآن نحو 4 مرات، فيما يتوقع تجاوز الطلب خلال الأيام المقبلة المعدل المسجل حتى الآن.

ومن المقرر طرح حصة 45% من شركة علي الغانم وأولاده للسيارات في بورصة الكويت (السوق الأول) بسعر 793 فلسا للسهم.

مادة اعلانية

واعتمدت هيئة أسواق المال نشرة الاكتتاب الخاصة بالطرح الثانوي لأسهم الشركة وفقاً للضوابط التي تضمنها القانون 7 لسنة 2010 واللائحة التنفيذية، مع ضرورة التزام الشركة بالشروط المنظمة للعملية، وفق ما نقلته صحيفة الراي الكويتية.

وذكر الرئيس التنفيذي للشركة فهد الغانم في تصريحات سابقة، أن إيرادات "علي الغانم وأولاده للسيارات" ارتفعت بنسبة 17% سنويا خلال السنوات الثلاث الماضية، حتى بلغت نصف مليار دولار في 2021.

وبعد إدراجها ستصبح أول شركة عائلية لوكالات السيارات تدرج في منطقة الخليج.

وتعتبر شركة علي الغانم واحدة من أقدم وأكبر الشركات العائلية الكويتية، حيث تأسست عام 1960 على يد رئيس مجلس إدارة الشركة علي الغانم، وهو رئيس غرفة التجارة السابق. وتعتبر الشركة الوكيل الحصري لسيارات "بي أم دبليو" ولاند روفر ورولز رويس ومكلارين وميني كوبر وجيلي وغريت وول.