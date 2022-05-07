دبي لصناعة الطيران تشطب أصولاً بـ538 مليون دولار موجودة في روسيا

أعلنت شركة دبي لصناعات الطيران عن شطب أصول طائرات بـ537.9 مليون دولار متواجدة في روسيا، بعد أن أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانوناً يمنع الطائرات المملوكة لأجانب من مغادرة البلاد دون إذن حكومي.

قالت الشركة في بيان، إنها قدمت مطالبات تأمين بقيمة مليار دولار، متوقعة ارتفاع قيمة المبالغ المستحقة.

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وارتفع صافي الدخل قبل البنود الاستثنائية بنسبة 91% على أساس سنوي في الربع الأول من 2022 إلى 46.6 مليون دولار، فيما زادت التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية بنسبة 64% لتصل إلى 357 مليون دولار.

وسجلت الشركة نسبة السيولة قوية بشكل استثنائي عند 486%، فيما بلغ صافي الدين إلى حقوق الملكية قبل البنود الاستثنائية 2.35 ضعف.

انخفض أصول الشركة إلى 11.644 مليار دولار في الربع الأول من 2022، مقابل 12.609 مليار دولار في نهاية الربع الرابع من 2021.