إعفاء الرئيس التنفيذي لمطارات جدة.. وتكليف أيمن أبو عبادة

أعفى مجلس المديرين بشركة مطارات جدة، مساء السبت، ريان الطرابزوني الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة، بعد اجتماع استثنائي نوقشت خلاله التحديات التي واجهها مطار الملك عبدالعزيز الدولي خلال الأيام الماضية، والحلول اللازمة.

كما كلف أيمن بن عبدالعزيز أبو عبادة ليقوم بإدارة الشركة.

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جاء هذا التكليف بعد موجة من الانتقادات الحادة التي واجهتها مطارات جدة، حيث وجه وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة، برئاسة رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، وعضوية عدد من الجهات للوقوف على أسباب تأخر وعدم انتظام بعض رحلات المسافرين والمعتمرين في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة خلال الأيام الماضية، والتحقيق فيما حدث، وتحديد المتسببين في ذلك.

كما طلب اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة، والمعالجات الفنية الكفيلة بالمحافظة على جودة الخدمات المقدمة للمسافرين وضيوف الرحمن، والرفع بالنتائج والتوصيات في موعد أقصاه أسبوع من تاريخه.

يشار إلى أن أيمن أبو عباة يتمتع بخبرات متعددة تمتد لأكثر من 28 عامًا، تقلَّد خلالها العديد من المناصب القيادية، كان آخرها نائب الرئيس التنفيذي للتشغيل بشركة مطارات الرياض.