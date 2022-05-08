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الأرباح السنوية لـ"البترول الكويتية" ترتفع 133% إلى 1.1 مليار دولار

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اقتصاد الكويت

الأرباح السنوية لـ"البترول الكويتية" ترتفع 133% إلى 1.1 مليار دولار

وليد البدر: إنجاز عدد من المشاريع الاستراتيجية الكبرى عزز الكفاءة الإنتاجية والتنافسية

الكويت - رويترز

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حققت شركة البترول الوطنية الكويتية زيادة نسبتها 133% في أرباحها الصافية في السنة المالية 2021-2022 مقارنة بالسنة التي سبقتها.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة وليد البدر، إن البترول الوطنية الكويتية الحكومية حققت صافي أرباح عن السنة المالية 2021-2022 بلغ 341.38 مليون دينار (1.114 مليار دولار)، ارتفاعا من الأرباح المحققة في نهاية السنة المالية السابقة 2020-2021 والتي بلغت 146.544 مليون دينار.

وشركة البترول الوطنية تابعة لمؤسسة البترول الكويتية وتمتلك مصفاتي الأحمدي وميناء عبدالله اللتين خضعتا لعملية تطوير شاملة عرفت بمشروع الوقود البيئي الذي افتتحه أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، في مارس/آذار بتكلفة إجمالية 4.680 مليار دينار.

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وتابع البدر: "كان لنجاح الشركة في إنجاز عدد من مشاريعها الاستراتيجية الكبرى أكبر الأثر في تعزيز قدرتها وكفاءتها الإنتاجية والتنافسية".

وذكر من هذه المشاريع مشروع الوقود البيئي ومشروع خط الغاز الخامس.

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