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الخزف السعودي تعلن عودة إمدادات الغاز إلى مصانعها وانتهاء الصيانة الدورية

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سوق السعودية

الخزف السعودي تعلن عودة إمدادات الغاز إلى مصانعها وانتهاء الصيانة الدورية

واكتمال عودة جميع المصانع لطاقاتها الإنتاجية

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة الخزف السعودي عن عودة إمدادات الغاز إلى مصانع الشركة اعتباراً من يوم الخميس 5 مايو 2022 واكتمال عودة جميع المصانع لطاقاتها الإنتاجية اليوم الأحد.

وذكرت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، أنها انتهت كذلك من أعمال الصيانة الدورية والمتزامنة مع التوقف المؤقت لإمدادات الغاز.

كانت شركة الخزف السعودي أعلنت بتاريخ 27 أبريل 2022م عن التوقف المؤقت لإمدادات الغاز الطبيعي لبعض مصانعها بالمنطقة الصناعية الثانية بالرياض ولمدة 8 أيام ابتداء من 1 مايو 2022 نتيجة أعمال الصيانة في خطوط الإمداد الرئيسية التابعة لشركة.

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وأوضحت الخزف السعودي أن التوقف لم يؤثر التوقف على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء.

وأشارت إلى أن الأثر المالي لهذا التوقف لن يكون جوهرياً وسينعكس على نتائج الربع الثاني من عام 2022.

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